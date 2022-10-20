دراسة بحثية حول أهمية الواقع المعزز في غرف الأخبار

استخدامات تقنيات الواقع المعزز في غرف الأخبار كان محور دراسة بحثية، حصلت من خلالها الزميلة فاطمة خطاب على درجة الدكتوراه، من قسم الدراسات الإعلامية بمعهد البحوث التابع لجامعة الدول العربية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وذلك بأطروحة بعنوان: استخدامات تقنيات الواقع المعزز في غرف الأخبار وانعكاسها على تطوير الخدمة الإخبارية - دراسة تحليلية ميدانية".

واشتمل محتوى الدراسة على المضمون الإخباري المقدم باستخدام تقنيات الواقع المعزز في صحيفة "الأنباء" الكويتية و"أخبار اليوم" المصرية، بالإضافة إلى قناة "العربية" السعودية و"سكاي نيوز" الإماراتية. وتناولت الدراسة العلاقة بين الواقع المعزز AR والافتراضي VR، واستخدامات الميتافيرس.

وأشارت أهم نتائج الدراسة إلى أن أكثر الموضوعات التي يتم توظيف تطبيقات الواقع المعزز لتناولها هي "الترفيهية"، وهذا ما أكدته نتائج المُقابلات المُتعمقة؛ مع أحد العاملين في قناة "العربية" أن من أكثر البرامج استخدامًا لتقنية الواقع المُعزز في تقديم الموضوعات الترفيهية هو برنامج "أخبار الساعة"؛ حيث يعمل على تقديم أحداث مثل خسوف القمر، ولا سيما برنامج "الساعة ستون" والذي تناول موضوعات ترفيهية مثل أوليمبياد الصين الذي يعيشه المشاهد وكأنه حاضرًا هناك، والبراكين مثلا، حيث يشعر المشاهد وكأن الكاميرا تصور من الحدث مباشرة، وهذا يعطي قيمة مضاعفة للموضوع..