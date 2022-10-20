وزارة الأوقاف: غزة ستواجه أزمة مقابر بعد عام و نصف من الآن

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة اليوم الخميس، توضيحا حول وجود أزمة بتوفر المقابر في القطاع.

و قالت الوزارة إن ما تناقلته وسائل الاعلام على بعض مواقع التواصل الاجتماعي أن غزة ستواجه أزمة مقابر بعد عام من الآن، جاء خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الأوقاف مع النخب المجتمعية والإعلامية حول الرؤية المستقبلية لوزارة الأوقاف، حيث أن الحديث كان يدور حول المقبرة الشرقية في غزة.

و أوضحت الوزارة أن المقبرة الشرقية شارفت على الانتهاء خاصة وأن المساحة المتبقية تكفي لمدة عام إلى عام ونصف.

و أضافت: "نحن بحاجة لتعزيز ثقافة المجتمع في التعامل مع المقابر بشكل يتناسب مع تضاؤل الأراضي في غزة".

و أشارت الوزارة الى أنه يجري العمل على توفير قطعة أرض خاصة بمحافظة غزة مع الجهات المختصة (سلطة الأراضي والحكم المحلي).