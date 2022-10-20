حزب الله: عزيمة الشهيد التميمي تعبر عن قوة الشعب الفلسطيني واستعداده للتضحية

أكّد حزب الله أنّ عزيمة الشهيد عدي التميمي تعبر عن قوة الشعب الفلسطيني وصلابته واستعداده للتضحية والفداء دفاعاً عن الارض والمقدسات.

حزب الله وفي بيان له، اليوم الخميس، بارك للشعب الفلسطيني وفصائله بالشهيد التميمي والمواجهات النوعية التي خاضها منفرداً في مواجهة آلة القتل والإرهاب والاحتلال الصهيونية.

واعتقد حزب الله أنّ دماء الشهيد التميمي وكلماته النورانية تشكّل نبراساً للأجيال الجديدة ولكل المجاهدين الشجعان من أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي ما يلي نصّ البيان الكامل:

تعليقًا على المواجهات والعمليات البطولية التي خاضها الشهيد الفلسطيني البطل عدي التميمي في مواجهة المحتل الصهيوني، أصدر حزب الله البيان التالي:

يعبّر حزب الله عن عظيم اعتزازه وافتخاره بالمجاهد البطل الشهيد عدي التميمي والمواجهات النوعية التي خاضها منفرداً في مواجهة آلة القتل والإرهاب والاحتلال الصهيونية، ويشيد بشكل خاص بالشجاعة والبطولة التي اتسم بها طوال فترة المواجهات وتفوقه الميداني على جنود العدو على رغم العملية الكبيرة الواسعة النطاق التي نفذها للقبض على مجاهد واحد.

ان عزيمة الشهيد عدي التميمي تعبر عن قوة شعبنا الفلسطيني وصلابته واستعداده للتضحية والفداء دفاعاً عن الارض والمقدسات.

اننا نعتقد ان دماء الشهيد وكلماته النورانية تشكل نبراساً للأجيال الجديدة ولكل المجاهدين الشجعان من أبناء شعبنا الفلسطيني البطل وهي ثورة ومقاومة لن تهدأ حتى تحرير فلسطين كاملة من البحر الى النهر.

نبارك لشعبنا الفلسطيني المقاوم وقواه الحية وفصائله المجاهدة بالشهيد البطل والعمليات الأخيرة التي تؤكد مرة أخرى ان الاحتلال زائل وان هذا الكيان العنصري البغيض ليس الا كيانا مؤقتا، واننا على ثقة تامة بأن أمثال هذه العمليات وأمثال هؤلاء الشهداء الأبرار يعبّدون بدمائهم الطريق نحو التحرير الكامل باذن الله.