رابط مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر يلاشوت- بث مباشر برشلونة وفياريال الان، بعد هزيمته في مباراة الكلاسيكو سيدخل برشلونة الاسباني في مباراته امام فياريال مساء اليوم الخميس لحساب الجولة 10 من عمر المسابقة، وعينه على تحقيق الفوز ولا شي غيره خاصة بعد خسارته من ريال مدريد بـ3 أهداف مقابل هدف واحد وخسارته صدارة الدوري الاسباني لحساب الغريم ريال مدريد، لهذا سيدخل برشلونة مباراة امام فياريال لتحقيق الثلاث نقاط ولا شي غير ذلك في محاولة لإرضاء الجماهير البرشلونية بعد الهزيمة من ريال مدريد والخروج المتوقع من دوري ابطال أوروبا بعد لقاء برشلونة انتر ميلان وانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي، لهذا وحرصا من "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعنا لكم في متابعين الكرام هذه المقالة للحديث عن رابط مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني اليوم بث مباشر تماشيا مع عمليات البحث عبر محرك قوقل.

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ومشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر اليوم في الدوري ستكون مباراة برشلونة امام فياريال محطة فاصلة في تاريخ وعمر برشلونة الصراع على لقب الدوري الاسباني مع مدربه تشافي، كون الصحافة الاسبانية وخاصة الكتالونية باتت تتحدث عن إمكانية اقالة تشافي من تدريب برشلونة بعد الهزيمة من ريال مدريد في الدوري وخسارة الصدارة.

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وبث مباشر مباراة برشلونة وفياريال، من المتوقع ان تكون المباراة ذات طابع جديدة ومميز يجعلها مختلفة تماماً عن المباريات الأخرى التي خاضها برشلونة كما قلنا لكم في مقالة سابقاً أن مدرب برشلونة اصحب مهدد بالاقالة من تدريب برشلونة نتيجة الهزائم والنتائج الغير مرضية للفريق وجماهير برشلونة سواء في الدوري الاسباني او دوري ابطال أوروبا والتي من شانه ان يعود على برشلونة بفقدان المنافسة على كافة الألقاب والخروج كما العام السابق دون أي لقب.

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لذلك بث مباشر مباراة برشلونة وفياريال الان، ستكون مذاعة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت وستكون مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال عبر قناة beIN Sports HD 1، وبتعليق الدولي الرائع الجزائري حفيظ دراجي، عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت القاهرة، لهذا وضمن مقالنا رابط مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر يلاشوت- بث مباشر برشلونة وفياريال الان سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني مباشر الان من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

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وضمن كتابة مقالنا رابط مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر يلاشوت- بث مباشر برشلونة وفياريال الان، قال تقرير صحفي إسباني، إن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، ينوي إجراء عدة تغييرات على تشكيلة الفريق في مواجهة فياريال، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي سيبدأ التغييرات في الخط الدفاعي وخاصة الأطراف، ففي مركز الظهير الأيمن سيكون الإبقاء على سيرجي روبرتو وربما الدفع بهيكتور بيليرين الذي تعافى بالفعل أو بالدي، وسيراهن على ماركوس ألونسو أو ألبا في مركز الظهير الأيسر.

وأضافت الصحيفة: "في خط الوسط، سيترك بوسكيتس مكانه لفرينكي دي يونج بعد الأخطاء التي ارتكبها مؤخرا، وأيضا كيسي ضمن حساباته لمركز محور الارتكاز".

🏳️ من أي بلد ستُتابعون مباراة الليلة، وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ برشلونة 🆚 فياريال



⏲️ اليوم في الأوقات التالية:



⏰7:00 🇲🇷

⏰8:00 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰9:00 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩

⏰10:00 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰11:00 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/LEI8vLNLRl — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 20, 2022

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رابط مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر يلاشوت- بث مباشر برشلونة وفياريال الان، وأشارت الصحيفة، إلى أن ليفاندوفسكي هو اللاعب الوحيد الذي لا شك فيه في الهجوم، حيث سيكون التغيير على الأجنحة.

وينوي تشافي استبدال ديمبلي أو رافينيا أو كلاهما، من أجل الدفع بأنسو فاتي الذي أظهر أنه يستعيد أفضل نسخة من نفسه، وفيران توريس الذي سجل الهدف ضد ريال مدريد في الكلاسيكو.

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وضمن مقالنا رابط مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر يلاشوت- بث مباشر برشلونة وفياريال الان، أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه لمواجهة فياريال، غدا الأربعاء، على ملعب كامب نو، ضمن مباريات الجولة العاشرة لليجا، وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:" تير شتيجن - هيكتور بيليرين - سيرجيو بوسكيتس - جيرارد بيكيه - عثمان ديمبلي - بيدري جونزاليس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - ماركوس ألونسو - جوري ألبا - فرانك كيسي - سيرجي روبرتو - رافينيا - فرينكي دي يونج - إريك جارسيا - إيناكي بينيا - أليخاندرو بالدي - جافي - بابلو توري - أرانو تيناس".

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