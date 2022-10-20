"أنصار الله" تبارك العمليات البطولية في فلسطين المحتلة

بارك المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن، اليوم الخميس، العمليات البطولية في فلسطين المحتلة التي كان آخرها عملية عدي التميمي في مدينة القدس.

إليكم نص بيان المكتب السياسي لأنصار الله

بسم الله الرحمن الرحيم

نبارك العمليات البطولية في فلسطين المحتلة، وآخرها عملية البطل عدي التميمي، الذي أظهر شجاعة في المواجهة غير مكترث بالعدو الغاشم وبما لديه من إمكانيات وقدرات.

إن ما ينبغي أن يدركه العدو الصهيوني أنه عاجز كليا عن كسر إرادة الشعب الفلسطيني وشبابه المقاوم الذين يجترحون ملاحم بطولية في جنين ونابلس وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة.

وفي السياق نبارك عودة العلاقات بين سوريا وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وبما يصب في مصلحة القضية الفلسطينية ويعزز من قوة محور المقاومة.

صادر عن المكتب السياسي لأنصار الله

بتاريخ ٢٤ ربيع الاول ١٤٤٤هجرية

الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادية