ديوان المظالم يتحدث عن تفاصيل متابعتها بوفاة طفل في مراكز السلطة برام الله

أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، اليوم الخميس، أنها تتابع قضية وفاة المواطن محمد البنا (27 عامًا) من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، في مركز احتجاز الاستخبارات العسكرية في رام الله.

إليكم بيان الهيئة المستقلة لحقوق الانسان:

بخصوص وفاة نزيل في مركز احتجاز الاستخبارات العسكرية في رام الله

تتابع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" وفاة المواطن محمد طارق البنا (27) عاماً من مدينة قلقيلية، أثناء توقيفه في مقر جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله. ومنذ لحظة ابلاغ الهيئة رسمياً من قبل جهاز الاستخبارات ليلة أمس الأربعاء 19/10/2022 بالحادثة، تواصلت الهيئة مع النيابة العامة لترتيب مشاركة طبيب خاص ممثلاً عن الهيئة والعائلة في عملية التشريح التي جرت اليوم الخميس. وقام ممثلو الهيئة اليوم بزيارة مقر جهاز الاستخبارات في رام الله ومعاينة غرفة التوقيف التي جرت فيها الحادثة، والاطلاع على تسجيلات كاميرات التصوير، التي توثق فترة وجود المواطن في مقر الجهاز بما في ذلك فترة وجوده في غرفة التوقيف.

وستستمر الهيئة بالمتابعة والتحقق من بعض المعلومات، وستصدر تقريراً بكل ما تم توثيقه من وقائع. كما تطالب النيابة العامة استكمال التحقيقات بالحادثة، بما في ذلك التدقيق في الإجراءات المتبعة في القبض والتوقيف، كون المرحوم مدنيا وتم توقيفه لدى الاستخبارات العسكرية، وأيضاً مراجعة إجراءات وتدابير الأمن والحماية المتبعة لدى الجهاز لضمان سلامة الموقوفين.