"شباب مقاوم في الضفة" ترك أثراً صنعه فعلهم البطل وحفر في الذاكرة تحضيرا للقادم

من بعد "عدي التميمي"؟.. سؤال بات جوابه مستحيلاً وأكثر من معجزة لمعرفة تفاصيل اجابته لدي الاحتلال "الإسرائيلي " واجهزته الاستخباراتية التي عجزت خلال 11يوماً في العثور على منفذ عملية شعفاط الشهيد "عدي التميمي".

"عدي التميمي" الذي ارتقي الليلة الماضية شهيداً، بعد عملية إطلاق نار ثانية نفذها قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، بعد مطاردة من قبل الاحتلال بعد عملية إطلاق نار أولي ظهر فيها البطل عدي بعنفوانه الوطني وحبه لتراب بلاده وبمسدسه ورصاصاته التي كتب من خلالها بدماء جنود الاحتلال على حاجز شعفاط أن هذه الأرض فلسطينية.

" فالتميمي" الذي صار على درب النابلسي، ترك خلفه للشباب الفلسطيني عناوين مرسومة بالخط الوطني الفلسطيني العنيد، أن هذا العدو لا مكان له وأن هذه الأرض لا تتسع لاثنين أما نحن وأما هم، ولا يمكن "للإسرائيلي" أن يصبح جاراً أو صديقاً في يوم من الأيام، وأن الحوار معه يكون بلغة الرصاص وليس لقاءات التنسيق والتطبيع"، وفق محللين.

نماذج قادمة

الكاتب والمحلل السياسي مصطفي الصواف، رأي أن ما يجري في الضفة الفلسطينية المحتلة من تصعد العمليات الفدائية سواء الفردية أو الجماعية، يؤكد ثقافة التعايش وعقيدة أن المحتل يمكن القبول به صديق وجار، بات الحديث فيها مستهلك ولا قيمة له، ولن يحقق مراده في ظل حالة الوعي التي تجددت لدي المجتمع الفلسطيني.

وبين الكاتب الصواف في حديث لـ"مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن حالة المقاومة والاشتباك التي تتصاعد يوماً بعد يوم في الضفة أمام العدو "الإسرائيلي"، ما جاءت بفارغ، فما يجري ويحدث هو ترجمة للفشل التي نادت فيه الأطراف الفلسطينية والمتمثلة بالسلطة الفلسطينية، بأن العدو هو صديق وجار، وبرهان ذلك هو أن حالة الاشتباك والمواجهة مع العدو توسعت لتشمل أفرد وجماعات، كعرين الأسود وكتيبة جنين وليس انتهاءاً بعدي التميمي وإبراهيم النابلسي وغيرهم من الشهداء.

ويعتقد أن ما صار عليه الشهيد التميمي وما فعله، يعطي مؤشر أن الضفة الغربية مقبلة على مزيد من العمليات الفدائية ذات الطابع الفلسطيني الموحد في مواجهته أمام العدو خاصة وأن الأمور والقناعات لدي المجتمع الفلسطيني في الضفة أصبحت أكثر وضوحاً وتغيرت، وأكدت أن االعدو ليس له إلا المواجهة والمقاومة.

ولفت المحلل الصواف إلى أن تصاعد أعمال المقاومة يأتي في إطار رد وسياق طبيعي على ما تقوم به دولة الاحتلال من قتل وقمع وتنكيل بحق الشعب الفلسطيني، وزيادة لوتيرتي الاستيطان والحرب المستمرة على الأقصى، فضلاً عن الخيبة التي أصابت المجتمع الفلسطيني نتيجة "أوسلو" وتبعياته والتي وصلت نتائجه لحد التنسيق الأمني مع العدو، مبيناً أن الضفة ستشهد مزيداً من النماذج الفلسطينية المقاومه كـ"عدي التميمي وإبراهيم النابلسي".

واستشهد، مساء أمس الأربعاء المطارد الفلسطيني منفذ عملية "حاجز شعفاط" قبل نحو 10 أيام "عدي التميمي"، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، بعدما أصاب حارس "أمن" إسرائيلي" إثر تنفيذ عملية اطلاق نار جديدة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.

"لا تمُت قبل أن تكون نداً"

فلحظة استشهاد التميمي بعد الاشتباك مع جنود الاحتلال "الإسرائيلي" ومقاطع الفيديو التي نشرت وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن بعيداً عن إظهار حالة الوعي لدى المجتمع الفلسطيني والعربي بأن العدو "الإسرائيلي"، لا حديث معه غير حديث البنادق وطريق ومسيرة الشهيد البطل عدي التميمي ورعد خازم وغيره من الشهداء.

فمقطع الفيديو الذي أظهر حجم الباسلة والقتال والعنفوان الفلسطيني في قتال العدو حتي الرمق الأخير، أحدث ضجة تفاعلية كبيرة لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أجبرت شخصيات كبيرة عربية ودولية لتعقيب على عملية الشهيد البطل عدي التميمي.

فالمعلق الجزائري حفيظ دراجي، أعرب عن فخره في مقاومة الشهيد التميمي، قائلاً:" البطل الفلسطيني عدي التميمي، ظل يقاتل بمسدسه حتى آخر شهقةٍ وطلقة وفعله يصدح: "لا تمُت قبل أن تكون نداً".

وأضاف:" استشهد بعد أن قام بواجبه تجاه وطنه، رحمه الله وتقبله شهيدا عزيزا، هنيئا لك الشهادة يا عدي".

"رجل بجيش يهزم"

بدوره، علق الكاتب الفلسطيني ياسر عرفات الخواجا على فيديو مقاومة الشهيد عدي التميمي في عمليته الثانية قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، فقد علق الخواجاً قائلاً: "رجل بجيش يهزم" إنه البطل عدى التميمي الذى أرعب وهز كيان الدولة العبرية بعد تنفيذه لعملية بطولية هي الأكثر جرأة ودقة سيسطرها التاريخ الفلسطيني المقاوم للأجيال المقبلة. بكل ثقة يتقدم مستخدما عنصر المفاجأة والمباغتة بسلاحه البسيط أمام حشد من الجنود على (حاجز شعفاط) مدججين بأسلحتهم الأوتوماتيكية ثم يغادر مكان الحدث ومن تم تتولد لديه القدرة على التمويه والاختباء والخروج إلى منطقة بعيدة عن مخيم شعفاط الأمر الذى ضلل فيه المؤسسة الأمنية والعسكرية والتي لربما تحاصر بغبائها الأمني مخيم شعفاط إلى الأن".

وأضاف الخواجا:" ليقوم مجدداً بالوصول لإحدى بوابات مستوطنة( معاليه أدوميم) وهى الأكثر أمنا ايضا ويقوم بتنفيذ عملية بطولية آخري. وآثار العملية الأولى لم تنتهى بعد من خلال عملية الحصار والبحث الذى لم يتوقف داخل وخارج مخيم شعفاط ليسقط بذلك المنظومة الأمنية الهشة لدولة الاحتلال. فى منطقة هي الأكثر حرصا وتشديدا من الناحية الأمنية، ليرتقي إلى العلا شهيدا مقبل غير مدبر، تارك وراءه هزيمة لدولة الكيان ولجيشها ومؤسساتها الأمنية لن تنسى من ذاكرة الكيان الغاصب".

وإنتفضت الشوارع في القدس والضفة في الفترة الحالية، وكانت داعمًا لها عمليات فدائية سواء كانت فردية أو مخطط لها مسبقًا، ردًا على توغل الإحتلال "الإسرائيلي"، في سفك الدماء مرة، وقتلهم مرة، فضلاً عن الإعتقالات اليومية المستمرة والإستفزاز الدائم لمشاعر الفلسطينين في انتهاك المسجد الأقصي بين فينه وأخرى

وفيما يلي مقطع فيديو يظهر لحظة استشهاد المطارد الفلسطيني منفذ عملية "حاجز شعفاط" عدي التميمي، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" بعدما أصاب حارس "أمن" إسرائيلي" إثر تنفيذ عملية اطلاق نار جديدة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.