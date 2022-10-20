رسام برازيلي يشيد بمجموعة "عرين الأسود" بطريقته الخاصة

نشر الرسام البرازيلي كارلوس لطوف، كاريكاتيراً يعبر فيه عن دعمه وإعجابه بمجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، الناشطة في نابلس، شمال الضفة الغربية.

ويُشار إلى أنه لاقى كاريكاتير لطوف صدى واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلتها وسائل إعلام عربية وبرازيلية مختلفة.

وقال لطوف:" إنه "منذ زيارته للضفة الغربية عام 1998، وهو يسخر جزءا من رسوماته لأجل القضية الفلسطينية، ويعتبر ذلك شكلا من أشكال التضامن مع ما يعانيه الشعب الفلسطيني".

وأضاف :"إن رسمتي عن مجموعة العرين، بشكل أسد ملون بالعلم الفلسطيني يواجه جندي احتلال، مظهر آخر للمقاومة الفلسطينية، التي تواجه بشجاعة الاستعمار بكل الوسائل المتاحة لديها، ولعل زئير الأسد يخيف جنود الفصل العنصري".

وأكد الرسام تضامن الشعب البرازيلي مع القضية الفلسطينية، وتابع :" إن " البرازيليين متضامنون مع القضية الفلسطينية، وخاصة حزب اليسار".

وأوضح أنه "من المهم تسليط الضوء على ديكتاتورية وصهيونية الرئيس البرازيلي الحالي جايير بولسنارو ودعمه لإسرائيل، ولا ننسى دعوته لرئيس حكومة الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو لحضور حفل تنصيبه بعد فوزه بالانتخابات عام 2019 ".