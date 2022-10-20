3 أسباب لانهيار أسعار الذهب.. فما هي؟

بعد انتعاش طفيف لأسعار الذهب في وقت سابق من هذا الأسبوع، عكس المعدن الثمين مساره بالانخفاض مرة أخرى، فما هي ما الأسباب؟

وكان قد انخفض الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن هبطت الأسعار بنحو 1%.

ويأتي تراجع الأسعار اليوم، مع عودة التضخم في المملكة المتحدة إلى رقم مزدوج.

كما زاد من تدني جاذبية المعدن الثمين، الذي لا يدر عائدا ثابتا في الأسواق العالمية، معاودة الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية الارتفاع، في ظل الرهان على رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) لأسعار الفائدة.

ولقد أثر موقف البنك المركزي المتشدد على السبائك خلال الفترة الماضية من 2022، حيث انخفضت أسعار الذهب بنحو 20%من أعلى مستوياتها في مارس/ آذار الماضي، من خلال دفع الدولار وعائدات السندات للأعلى.

وبحلول الساعة 1741 بتوقيت جرينتش، فقد الذهب في المعاملات الفورية نحو 1.5 بالمئة من قيمته ليهبط إلى 1627.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 28 سبتمبر/ أيلول.

وخسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 1.3 بالمئة عند التسوية لتنخفض إلى 1634.2 دولار.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا إلى 10.1% في سبتمبر/أيلول، ليعود إلى أرقام مضاعفة بعد انخفاض طفيف إلى 9.9% في أغسطس/أب، وهو أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، بحسب بيان لمكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا.

كما زاد مؤشر الدولار 0.7 بالمئة. ويجعل صعود الدولار الذهب أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج. كما سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ذروة جديدة منذ عام 2008.

جدير ذكره أنه يعتبر الذهب عموما أداة تحوط في وجه التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.