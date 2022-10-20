"دعوية الجهاد" تصدر تعميماً للخطباء بشأن خطبة الجمعة

أصدرت اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، تعميماً هاماً للإخوة خطباء المساجد والدعاة والوعاظ حول موضوع خطبة الجمعة.

وفيما يلي نص التعميم الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":

🔴📢تعميم خاص بالخطباء صادر عن الإدارة العامة للوعظ والإرشاد باللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾ الأحزاب: 23.

ها هو شعبنا الفلسطيني يقدم كل يوم أروع ملاحم البطولة والفداء، وفي تشرين الشهادة يتجدد شلال الدم الطاهر الزكي ليحيي في الأمة روح الجهاد والمقاومة وليرسم طريق العزة لهذه الأمة.

يتقدم اليوم فارس من فرسان القدس، الشهيد المشتبك عدي التميمي ليسطر بدمه أروع مشاهد البطولة والثبات في مواجهة الاحتلال الصهيوني من شعفاط إلي حاجز أودميم رغم قلة الإمكانات وتخاذل القريب والبعيد، ليؤكد على أن الواجب فوق الإمكان.

الأخوة الخطباء والدعاة: واجب علينا غداً أن تصدح منابرنا ومساجدنا بصوت الجهاد والمقاومة، مشيدة بمشهد البطولة للشهيد المشتبك ابن مدينة القدس: عدي التميمي.

هذا الحدث البطولي الذي ألهب مشاعر شعبنا الفلسطيني وجسد عنفوان وإرادة الشعب في مواجهة العدو الصهيوني، واجب علينا أن يكون موضوع الخطبة غداُ عن هذا النموذج البطولي.

وأن تتضمن الخطبة العناصر التالية:

١- عدي التميمي: نموذجاُ للمقاومة والتضحية.

٢- إرادة الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تنكسر، هذه الإرادة التي جسدها الشهيد عدي التميمي عبر إصراره على القتال حتى آخر رمق.

٣- ببركة هذه الدماء سيواصل شعبنا انتفاضته في كل مدن الضفة لتتوحد كل الساحات في مواجهة العدو الصهيوني.

٤- توجيه التحية لكل المقاومين والمنتفضين في الضفة الغربية، الذين يسيرون على طريق الشهيد عدي التميمي ويقدمون كل يوم نماذج من التضحية والبطولة.

٥- الثقة بوعد الله بالنصر والتمكين، وان هذه الدماء والتضحيات هي التي تنير لنا طريق القدس وتقربنا من وعد الله.

الإدارة العامة للوعظ والإرشاد

اللجنة الدعوية العامة لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الخميس 24 ربيع أول لعام 1444 هـ.

الموافق 20 /10/ 2022م .