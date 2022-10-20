بيدرو يوضح أسباب رحيله عن برشلونة

كشف بيدرو رودريجيز مهاجم برشلونة السابق، ولاتسيو الإيطالي الحالي، أسباب رحيله عن صفوف البلوجرانا.



وقال بيدرو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كان سيكون من المريح بالنسبة لي البقاء".



وأضاف: "الظهور في الصور مع الألقاب كان سيكون سهلا، لكنني شعرت أن الوقت قد حان للبحث عن مغامرات جديدة".

وأتم: "لقد تركت الهدوء، لأنني كنت دائما أقاتل بروحي من أجل فريقي".



ورحل بيدرو عن صفوف برشلونة في صيف 2015، وانضم لتشيلسي الإنجليزي الذي لعب له لخمس سنوات قبل الانضمام لروما ثم لاتسيو.



وحقق بيدرو 12 لقبا بقميص البلوجرانا، وكان أحد القلائل الذين تمكنوا من تحقيق الثلاثية مرتين في العصر الذهبي للبارسا تحت قيادة جوارديولا، ثم مع لويس إنريكي.