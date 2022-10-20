ما هو شرط ميسي للعودة إلى برشلونة ؟

ذكرت تقارير صحفية إن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وضع شرطا وحيدا من أجل العودة إلى برشلونة الإسباني.

ويُشار إلى أنه رحل ليونيل ميسي عن برشلونة، بعد علاقة طويلة استمرت 21 عاما بين 2000 و2021، لينتقل إلى باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده معه في صيف 2023.

وتحدثت تقارير في الفترة الماضية عن إمكانية عودة ميسي في المستقبل القريب إلى "كامب نو"، خلال ميركاتو الصيف المقبل.

ومن جانبه قال راديو "كتالونيا":" الإسباني أن خوان لابورتا رئيس برشلونة هو مفتاح انتقال ميسي للبارسا من جديد، حيث يشترط النجم الأرجنتيني رحيله عن منصبه في المرحلة المقبلة".

وكانت العلاقة بين ميسي ولابورتا قد شهدت تقلبات كثيرة في أعقاب رحيل ليو عن النادي خلال صيف 2021، بعدما واجه اتهامات من الإدارة الكتالونية تفيد بأنه رفض اللعب لمدة موسم مع البارسا بشكل مجاني وهو ما نفاه اللاعب جملة وتفصيلا.

وأكد المصدر أن "العلاقة بين ميسي ولابورتا باتت أكثر برودة وتعقيدا عما سبق، حيث لم يتحدثا معا منذ رحيل أسطورة الأرجنتين عن النادي".

الغريب أن ميسي كان من الداعمين لترشيح لابورتا لرئاسة برشلونة في صيف 2021، خلفا لجوسيب ماريا بارتوميو، لكن الصدمة التي شعر بها "البرغوث" بسبب موقف النادي تجاهه بعد رحيله تسببت في تغيير موقفه.

وسيكون أمام ميسي في نهاية الموسم الحالي 3 خيارات تخص مستقبله، أولها التجديد لباريس، وهو ما تعمل إدارة بطل فرنسا عليه بالفعل، أو الرحيل للدوري الأمريكي من بوابة إنتر ميامي، أو العودة لبرشلونة.

جدير ذكره أنه يقدم ميسي مستويات مذهلة هذا الموسم مع باريس حيث أسهم بـ16 هدفا في 14 مباراة سجل 8 وصنع مثلها.