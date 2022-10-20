علامات التسنين عند الرضع وطرق التخفيف منها !، ويبحث الكثير من المتابعين بشكل دائم عن أبرز علامات التسنين والتي من الممكن أن تظهر على الطفل الرضيع، بالإضافة لطرق التخفيف من أوجاعها، ويكثر بحث الكثير من الأمهات عن علامات التسنين لدى طفلها، وهو يعد من الموضوعات الهامة بالنسبة لصحة الأسرة، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: علامات التسنين عند الرضع وطرق التخفيف منها !، ولمعرفة كافة التفاصيل تابع المقال حتى النهاية.

علامات التسنين عند الرضع

يرى العديد من الخبراء أن مرحلة التسنين عند الرضع من أصعب المراحل التي تمر عليه، حيث يشعر الصغير بكثير من الألم نتيجة لتورم اللثة استعدادًا لظهور الأسنان.

يكون التسنين عند الرضع من عمر 6 شهور إلى 12 شهرًا، والذي يختلف من طفل لآخر، حيث تبدأ القواطع الأمامية السفلية في الظهور، ثم يتوالى ظهور باقي الأسنان حتى عمر 3 سنوات.

ما هي علامات التسنين عند الأطفال؟

هناك بعض الأعراض على الرضيع التي تدل على أنه يمر بمرحلة التسنين، ولكن إذا زادت هذه الأعراض بشكل غير طبيعي فينصح باستشارة الطبيب المختص، من أهم الأعراض:

- يكون الرضيع كثير البكاء ومضطرب المزاج.

- الإصابة بالقيء أو الإسهال خلال فترة التسنين.

- ارتفاع طفيف في درجة حرارة الرضيع.

- سيلان للعاب بشكل غير طبيعي

- يرفض تناول الطعام.

- يكون النوم غير منتظم.

- طرق لتخفيف آلام التسنين

- يشعر الرضيع بألم في مرحلة التسنين والشعور بعدم الراحة، وذلك بسبب تورم اللثة، والذي قد يبدأ من عمر 4 شهور.







طرق التخفيف من آلام التسنين

ولتخفيف الشعور بألم التسنين يمكنك اتباع هذه النصائح:

- على الأم غسل يدها جيدًا، ثم تدليك لثة طفلها بلطف.

- لا تستخدمي الجيل المخدر أو أي من الأدوية الموضعية على لثة طفلكِ، وذلك لأعراضه الجانبية الكثيرة.

- استخدام لعبة بلاستيكية أو مطاطية متخصصة في مرحلة التسنين، وذلك عن طريق إعطائها للرضيع ليعض عليها لتساعد في تخفيف الألم.