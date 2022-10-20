يتعرض الأطفال حديثي الولادة للعديد من الاضطرابات ومشكلات الجهاز الهضمي، حيث تختلف عدد مرات الإخراج من طفل لآخر، وذلك حسب عمر الرضيع والأكلات التي تناولتها الأم المرضع.

تبحث الكثير من الأمهات عن أفضل علاج الإمساك عند الرضع في الشهر الأول في أسرع وقت، حيث لا تحتمل رؤية صغيرها يتألم كثيرًا وترغب في شفائه، وفيما يلي أهم طرق علاج الإمساك عند الرضع في الشهر الأول:

طرق علاج الإمساك عند الرضع في الشهر الأول

هناك العديد من الطرق الفعالة لعلاج الإمساك عند الرضع، ومن أهمها:

- عمل تمارين للرضيع وتحريك قدمي الطفل

يمكنكِ عمل بعض التمارين الرياضية للطفل عن طريق تحريك قدمي الطفل وكأنه يركب دراجة بشكل دائري، مما يحفز الأمعاء على العمل بانتظام مرة أخرى ويساعد في علاج الإمساك عند الرضع في الشهر الأول بطريقة بسيطة.

- تدليك بطن الرضيع

يساعد عمل تدليك لمعدة الطفل بحركات دائرية لطيفة وبانتظام بشكل يومي على علاج الإمساك عند الرضع في الشهر الأول والتخلص من أعراضه المزعجة، كما يمكنكِ استخدام بعض الزيوت الطبيعية بعد تدفئتها عند تدليك بطن الرضيع مثل زيت الزيتون

- اتباع نظام غذائي متوازن للأم المرضعة

عند إصابة الرضيع بإمساك فيجب على الأم المرضعة التغيير في نظامها الغذائي، حيث يفرز في اللبن ويصل إلى الرضيع، مما يتسبب له في الإصابة بالإمساك.

- تغيير نوع الحليب الصناعي

إذا كان الطفل يرضع لبن صناعي من القنينة، فيمكنكِ استشارة الطبيب لتغيير تركيبة الحليب المستخدم لتناسب الرضيع بشكل أكبر.

- قياس حرارة الطفل من الشرج

ذلك لأن عند إدخال ميزان الحرارة وهو نظيف ومدهون بمرطب ومزلقات في فتحة الشرج للرضيع يساهم في علاج الإمساك عند الرضع في الشهر الأول وتسهيل عملية الإخراج، ولكن يحذر من تكرار هذه العملية، حتى لا يزداد الأمر سوءًا.

- عمل حمام دافئ للرضيع

يعمل الحمام الدافئ للطفل على استرخاء عضلات منطقة البطن، مما يساعد من تقليل الشد الذي يزيد من الإمساك عند الرضيع