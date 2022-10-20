ثُعبان يُفاجئ ركاب درجة رجال الأعمال في طائرة أمريكية

فاجأ ثعبان، ركاب مقاعد الدرجة الأولى في طائرة أمريكية، ما أصابهم بالرعب والذعر.

وخلال رحلة لشركة "يونايتد إيرلاينز"، متجهة من فلوريدا إلى نيوجيرسي، تم اكتشاف أفعى في درجة رجال الأعمال.

وتقول صحيفة "الغارديان"، إن الركاب بدأوا بالصراخ، قبل أن يتم التعامل مع الموقف من قبل طاقم الطائرة، الذي أكد أن الأفعى من نوع غير ضار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الضباط المسؤولين عن مراقبة الحيوانات في الطائرات، قاموا بإطلاق الثعبان في البرية، بعد هبوط الطائرة، نظرا لعدم تشكيله أي خطر على حياة الإنسان.

وبحسب بيان لشركة "يونايتد إيرلاين"، فإنه لا يعرف بعد كيف نجح الثعبان بالصعود إلى الطائرة.

تذكّر قصص صعود الثعابين إلى الطائرة التي تكررت عدة مرات خلال السنوات الماضية، بالفيلم الشهير "Snakes on a Plane"، بحسب "الغارديان".

ويتحدث الفيلم عن عشرات الثعابين السامة التي أطلقها مجرمون على متن طائرة ركاب لمحاولة قتل شاهد في قضية خطيرة.