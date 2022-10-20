أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 20-10-2022

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تراجع أسعار الذهب في السعودية

تراجعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الخميس 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ووصلت لمستويات مغرية للشراء.





سعر كافة عيارات الذهب في السعودية

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية، إلى 197.14 ريال (52.45 دولار)، مقابل 198.27 ريال (52.19 دولار) خلال تعاملات أمس.

وتراجع جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية إلى مستوى 172.50 ريال (45.89 دولار) مقارنة بـ 174.86 ريال (46.49 دولار) خلال تعاملات أمس.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1380 ريالاً مقابل 1388 دولار خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء .





أسعار الذهب العالمية

وعالمياً ، استقرت أسعار عقود الذهب الفورية ضمن نطاق صعود وهبوط لم يتجاوز الدولار الواحد، ترقبا لتحركات الدولار وقرار سعر الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) خلال اجتماعه.