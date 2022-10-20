معلق مباراة برشلونة اليوم.. من هو اسم معلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم، تنطلق اليوم مباراة قوية إلى حد ما بين نادي برشلونة الإسباني ضد نظيره فياريال في الدوري الإسباني الدرجة الأولى للموسم 2022-2023، إذ يدخل برشلونة مباراة اليوم وهو عائد من هزيمة كبيرة نالها بعد مواجهته لعدوه التقليدي في الكرة ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الأرض التي أقيمت يوم الأحد الماضي، ويحتاج لاعبو برشلونة إلى الفوز في المباراة من أجل إعادة الثقة لهم، كون نتائجهم ليست جيدة في الآونة الأخيرة وهي ما ستؤثر عليهم في حصد البطولات المحلية والقارية.

من هو معلق مباراة برشلونة اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

يبحث أنصار نادي برشلونة عن، معلق مباراة برشلونة اليوم.. من هو اسم معلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم، والتي من المقرر أن تنطلق الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والقدس، التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر 2022، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني 2022-2023، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هو معلق مباراة برشلونة اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، ليتعرف عليه جمهور كرة القدم.

🏳️ من أي بلد ستُتابعون مباراة الليلة، وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ برشلونة 🆚 فياريال



⏲️ اليوم في الأوقات التالية:



⏰7:00 🇲🇷

⏰8:00 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰9:00 🇪🇸 🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩

⏰10:00 🇱🇧 🇵🇸 🇸🇾 🇯🇴 🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇴

⏰11:00 🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/LEI8vLNLRl — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) October 20, 2022

معلق مباراة برشلونة اليوم

يبحث أنصار نادي برشلونة عن، معلق مباراة برشلونة اليوم، نادي برشلونة لا يقدم أداء جيدا ولا يحظى بنتائج تسعفه لخوض البطولات على الرغم من التعاقدات الكبيرة التي أبرمها النادي في الصيف، حيث تعاقد مع لاعبين على المستوى العالمي، أبرزهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن النتائج أثبتت أنه وضع النادي لم يتحسن عن العام الماضي، حيث خسر البلوجرانا 3-1 على ملعب سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد، مما جعلهم يتراجعون إلى المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني حاليًا بفارق 6 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

تحديد اسم معلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم

تحديد اسم معلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم، على برشلونة الذي يحتل المركز الثاني خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، أن يلعب بجهد أكبر، وتركيز أعلى حتى يحصد النقاط الثلاث ويطارد ريال مدريد الذي هزمه في البرنابيو الأحد الماضي بثلاثية لهدف وحيد، يعلق على المباراة حفيظ دراجي عبر قناة beIN sports HD 1، لأن أي تعثر جديد قد يعني أن كأس الدوري ذهبت مجددا لغريمه الملكي، وإلى هنا نكون نشرنا لكم، معلق مباراة برشلونة اليوم.. من هو اسم معلق مباراة برشلونة وفياريال اليوم.