رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر 10-2022 الاستعلام الحكومي ، بدأ العد العكسي لموعد صرف المنحة القطرية الـ100 دولار عن شهر أكتوبر 2022 ، ليكون موعد الصرف خلال الايام القادمة وخاصة ان الصرف يكون في ال20-22 من كل شهر ، ليكون موعد الصرف قد اقترب ، وخاصة ان العديد من الأسر المهمشة تعاني الامرين نتيجة ظروف صحية صعبة للغاية ، "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تتابع اخبار المنحة القطرية وموعد الصرف ورابط الفحص والفئات التي يحق لها تلقي المنحة القطرية .

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر 10-2022 الاستعلام الحكومي

رابط فحص المنحة القطرية الـ100 دولار شهر 10-2022 الاستعلام الحكومي ، يتابع المواطنون في قطاع غزة موعد صرف المنحة القطرية ، في انتظار الامم المتحدة بالتعاون مع اللجنة القطرية بإرسال رسائل للمنحة القطرية للمستفيدين وخاصة ان الرسائل ـاتي لتوضيح موعد الصرف وأماكن الصرف وقيمة ال100دولار والتي تقدر بـ3.10 شيقلاً ، وتغيير في المعايير التي قد تصل في العديد من الاحيان .





معايير صرف المنحة القطرية شهر 10 -2022

عزيزة الكحلوت المتحدث باسم وزارة التنمية الاجتماعية ، اعلنت في وقت سابق ان لا اسماء جديدة للمنحة القطرية الشهر الجاري ، وعدد المستفيدين كما هو ، والتغيير يكون فقط في بعض المعايير

وعن معايير التي يمكن الاستفادة منها :

توقيف تسليم المسافرين لحين عودتهم من السفر صرف المنحة القطرية ، وومن ليس لديه هاتف محمول إلى حين تعديل بياناته على برنامج الدخول الموحد ، ومن لديه تصريح عمل في الداخل المحتل تم قطع المنحة عنه ، والمرضى المسافرين المتوفر لديهم تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة ومرافقيهم ويسافرون بانتظام من خلال المعابر لتلقي العلاج تم استثنائهم لحين عودتهم من السفر ، والعمال الذين حصلوا على تصريح عمل في الداخل المحتل ولم يستفد منه وأعاد التصريح لوزارة العمل ، تم إرسال الكشوفات لوزارة التنمية الاجتماعية حتى يتم اعتمادهم في المنحة القطرية.