الجهاد الإسلامي تنعي الشهيد نوري وتؤكد أن الاستهداف محاولة لترميم صورته المنهارة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس 20/10/2022 الشهيد الشبل محمد فادي نوري (١٦ عاماً) من بلدة بيتونيا غرب رام الله، الذي ارتقى اليوم الخميس، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الشهر الماضي.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن العدو يستهدف أبناءنا الأبرياء والمدنيين بدم بارد ومع سبق الإصرار، ليرمم صورته المنهارة أمام صمود شعبنا وامتداد انتفاضة المقاومة في كل مكان.

وشددت على أن استمرار الإرهاب الصهيوني بحق شعبنا لن ينال من إرادة وصمود أهلنا المرابطين في القدس ومن حاضنة المقاومة في عموم الضفة، الذين يسطرون أروع آيات الصمود والثبات في مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين.

وتقدمت الجهاد الإسلامي بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد ومن أهلنا في بلدة بيتونيا، سائلين الله أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، ونعاهد الشهيد على الوفاء لدمه حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.