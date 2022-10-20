فصائل المقاومة تنعي الشهيد التميمي وتؤكد أنه كسر هيبة منظومة الاحتلال

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الخميس 20/10/2022، الشهيد البطل عدي التميمي، واصفةً إياه بسليل الأمجاد الذي كسر هيبة منظومة الاحتلال وأظهر بإبداعه وإرادته مدى ضعفها وعجزها أمام عزيمة شعبنا الوثابة.

وأكدت فصائل المقاومة في بيان صحفي، أن البطولة التي سطرها الشهيد عدي التميمي وهو يقاتل حتى الرمق الأخير لهي مفخرة لكل الأجيال بل لكل الأمة وتأكيد أن إجرام وعدوان الاحتلال لن يكسر إرادة شعبنا ولن يحرف بوصلة الأجيال عن مواصلة درب الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض ودحر الاحتلال.

وشدد الفصائل على أن الشهيد عدي يمثل شعبنا أجمع ودماؤه الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وهذا يفرض علينا التمسك بالسير على دربه وطريقه نحو فرض معادلة جديدة عنوانها المقاومة مستمرة ومتصاعدة بمختلف أشكالها وخاصة بالمقاومة المسلحة باعتبارها الخيار الإستراتيجي لدحر الاحتلال.