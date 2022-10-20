هيئة الأسرى:  تمديد توقيف الشاب سعيد دويكات لمدة 6 أيام

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس 20/10/2022، بأن محكمة الاحتلال قد مددت توقيف الشاب سعيد دويكات من بلدة بيتا/ جنوب مدينة نابلس بالضفة المحتلة، لمدة 6 أيام.

وبينت الهيئة، أن دويكات كان قد اعتقل ليلة أمس بعد إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال قرب بلدة قصره، وأصيب بجراح على إثرها نقل إلى مستشفى بلنسون " داخل أراضي 1948" وهو الآن تحت أجهزة التخدير والتنفس الصناعي.

وحملت الهيئة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير المصاب دويكات وكافة الأسرى داخل السجون.

وطالبت الهيئة، كافة المؤسسات والمنظمات الدولية للتدخل الفوري والعاجل من أجل وضع حد لهذه السياسات والجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، في كافة أماكن تواجده .