شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية" اليوم الخميس 20/10/2022 ، حملة اعتقالات فجر اليوم بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وفيما يلي حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

1.براء محمد القواسمة / الخليل

2.محمد عبد الله شوكة 20 عاما / بيت لحم

3.إيهاب عيسى جرادات 16 عاما. بلدة سعير/ الخليل

4.بهاء عيسى جرادات 18 عاما. بلدة سعير/ الخليل

5.حمادة حسن جرادات. بلدة سعير / الخليل

6.أحمد موسى جرادات. بلدة سعير / الخليل

7.محمد ياسر درويش 12 عاما/ القدس

8.يزن خالد عايش 19 عاما / بيت لحم

9.الطفل محمد منذر عميرة 13 عاما / بيت لحم

10.صباح حسن زبيدات / أريحا

11.اسيد عطية شتيوي 22 عاما / قلقيلية

12.شادي عطية شتيوي 30 عاما/ قلقيلية

13.شاهر أسامة طقاطقة جرى الأفراج عنه لاحقا

14.مصعب طقاطقة جرى الإفراج عنه لاحقا