شنت قوات الاحتلال الاسرائيلية" اليوم الخميس 20/10/2022 ، حملة اعتقالات فجر اليوم بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .
وفيما يلي حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة
1.براء محمد القواسمة / الخليل
2.محمد عبد الله شوكة 20 عاما / بيت لحم
3.إيهاب عيسى جرادات 16 عاما. بلدة سعير/ الخليل
4.بهاء عيسى جرادات 18 عاما. بلدة سعير/ الخليل
5.حمادة حسن جرادات. بلدة سعير / الخليل
6.أحمد موسى جرادات. بلدة سعير / الخليل
7.محمد ياسر درويش 12 عاما/ القدس
8.يزن خالد عايش 19 عاما / بيت لحم
9.الطفل محمد منذر عميرة 13 عاما / بيت لحم
10.صباح حسن زبيدات / أريحا
11.اسيد عطية شتيوي 22 عاما / قلقيلية
12.شادي عطية شتيوي 30 عاما/ قلقيلية
13.شاهر أسامة طقاطقة جرى الأفراج عنه لاحقا
14.مصعب طقاطقة جرى الإفراج عنه لاحقا