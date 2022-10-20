بالصور رسـالة من المطارد عُدي التميمي

كشف النقاب اليوم الخميس 20/10/2022، عن رسالة خطية كتبها الشهيد المطارد عدي التميمي، قبيل استشهاده، وبعد أن نفذ عمليته البطولية في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وكتب التميمي قائلاً: "أنا المطارد عدي التميمي من مخيم الشهداء شعفاط..

عمليتي في حاجز شعفاط كانت نقطة في بحر النضال الهادر..

أعلم أنني سأستشهد عاجلاً أم آجلاً..

وأعلم أنني لم أحرر فلسطين بالعملية ولكن نفذتها وأنا واضع هدفاً أمامي أن ثمرة العملية مئات من الشباب ليحملوا البندقية بعدي"

واستشهد التميمي المطارد الفلسطيني منفذ عملية "حاجز شعفاط" التي جرت قبل نحو 10 أيام، الليلة برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، بعدما أصاب حارس "أمن" إسرائيلي" إثر تنفيذ عملية اطلاق نار جديدة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.



