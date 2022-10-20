سارة نتنياهو توبخ رئيس الشاباك ديسكين: مُقرف وأبله

كشفت مصادر عبرية اليوم الخميس 20/10/2022، عن تسجيل صوتي لسارة نتنياهو توجه فيه انتقاداً لاذعاً وتوبيخاً لرئيس الشاباك الصهيوني خلال فترة رئاسة بنيامين نتنياهو كرئيس لوزراء العدو.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، أن التسجيل يتعلق بمسألة أمن شقة نتنياهو الخاصة في شارع “عزا” بالقدس، حيث تحدثت سارة نتنياهو مع نير حيفتس عن رئيس الشاباك السابق “يوفال ديسكين” واصفة إياه بـ “المقرف” و “الأبله” و “الوقح”.

بالإضافة إلى ذلك، يخبر حيفتش في مقابلة مع رافيف دراكر في القناة ال13 العبرية عن تنامي مشاركة يائير نتنياهو في إدارة شؤون كيان العدو:

وقال “هناك عملية تزداد قوة، يائير نتنياهو يحيط بكل شيء حول نتنياهو، لقد صرح صراحة أن والده رجل ضعيف، وأنه ينوي تكريس السنوات القليلة المقبلة لرعاية والده (نتنياهو) حتى لا يفعل أي هراء”.

يروي حيفتس تورط يائير نتنياهو في أزمة البوابات الإلكترونية (والتي نصبها العدو على أبواب المسجد الأقصى) في صيف عام 2017 وقال “يبدأ الأمر بمكالمة هاتفية من أحد المتحدثين الرسميين في دائرة رئيس الوزراء الذي لم يجري مكالمة سابقاً معي من قبل، قال لي:” انهض إلى القدس على الفور، أنت الوحيد الذي سيستمعون إليه في بلفور (مقر مجلس وزراء العدو)، قد ينتهي هذا بكارثة، نحن في وسط جحيم يمكن أن يفجر الشرق الأوسط، هناك ضغط كبير من يائير وسارة”.

وقال حيفتس: “اتصل يائير نتنياهو بالمكتب مرات عديدة وطالبه بالتحدث مع والده، تحول الأمر إلى نوع من الجنون”.

“جاء بنيامين نتنياهو ثلاث مرات خلال تلك المناقشة الأمنية الطويلة جداً، وتلقى مكالمات هاتفية بشأن هذه المسألة من يائير نتنياهو”.

“وطالب بأنه في حالة إزالة البوابات الإلكترونية من مدخل المسجد الأقصى، فعليهم أيضًا إزالة أجهزة البوابات الإلكترونية التي تفحص اليهود الذين يدخلون حائط البراق”

“لم أستطع التعايش مع هذا الوضع وفي اليوم التالي غادرت، أبلغت سارة أولاً ثم بنيامين نتنياهو أنني أريد المغادرة”.

يعتبر نير حيفتس هو أحد شهود الملك الذين تستعين بهم نيابة العدو في أحد القضايا التي يُتهم بها نتنياهو وزجته سارة من فساد وتلقي رشوة وخيانة الأمانة خلال عملية كرئيس لوزراء العدو.