موقع عبري: دافعية لدى شباب الضفة لتنفيذ عمليات وسبب منع القبض على التميمي

قال أمير بوحبوط مراسل موقع واللا اليوم الخميس 20/10/2022 ، أن "هناك دافعية عالية لدى شباب الضفة والقدس لتنفيذ عمليات في "اسرائيل".

وبين بوخبوط ان ودعم الشارع الفلسطيني وتأييده لمنفذ العملية يجب أن يشعل ناقوس الخطر لدى الأجهزة الأمنية، معتبراً انه لولا الحاضنة الشعبية لكان بالإمكان اعتقال منفذ عملية شعفاط بعد وقت قصير من العملية".

ويشار الى ان الشهيد عدي التميمي نفذ عملية قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة مما أدى لاستشهاده بعد عجز الاحتلال من القاء القبض عليه بعد 10 أيام من تنفيذه لعملية قرب حاجز شعفاط .