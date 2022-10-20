الأسير المقدسي سمير أبو نعمة يدخل عامه الـ(37) في سجون الاحتلال

يدخل الأسير المقدسي سمير إبراهيم أبو نعمة (62 عاماً)، اليوم الخميس، عامه الـ(37) على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، إن الأسير أبو نعمة مُعتقل منذ العام 1986، ومحكوم بالسجن لمدى الحياة، وهو واحد من بين (25) أسيراً من قدامى الأسرى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو أقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس، واللذين رفضت سلطات الاحتلال الإفراج عنهم ضمن صفقات تبادل الأسرى والإفراجات، وكان آخرها عام 2014.

وأشار نادي الأسير إلى أن الأسير أبو نعمة يواجه ظروفاً صحية صعبة، تتفاقم مع مرور الوقت، نتيجة ظروف التحقيق والاعتقال القاسية التي عاشها ويعيشها منذ تاريخ اعتقاله، وما يرافقها من إهمال طبي متعمد بحقه، حيث يعاني من آلام متواصلة في يده اليمنى نتيجة للتعذيب الذي تعرض له خلال فترة التحقيق، وآلام حادة في مركز الأعصاب في العامود الفقري.

يذكر أن الأسير أبو نعمة فقد والدته، وثلاثة من أشقائه خلال فترة اعتقاله، دون السماح له بوداعهم، ومنهم شقيقه وليد الذي توفي ليلة استعداده لزيارة سمير عام 2016.