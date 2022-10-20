موعد العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2022- متى بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2023 في غزة والضفة، أيام قليلة تفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي للعام 2022-2023، إذ ترجع عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، فبدلا من الساعة العاشرة بالتوقيت الصيفي، تكون الساعة التاسعة بالتوقيت الشتوي، أي ساعة إلى الوراء عكس التوقيت الصيفي الذي يقدم عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الأمام، فمعرفة التوقيت ورجوع وتقديم الساعة يهم الآلاف من الأشخاص في فلسطين، لأن المواعيد تختلف من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي، لهذا يتابعون باستمرار ل جديد عن هذا الموضوع.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2023

بدأ العد التنازلي للعمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين للعام 2022-2023، حيث يهتم الفلسطينيون في الاطلاع على تفاصيل، موعد العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2022- متى بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2023 في غزة والضفة، حيث بعد تأخير عقارب الساعة، يبدأ الفلسطينيون لمدة يومين على الأقل يتساءلون عن كم الساعة الآن في فلسطين، بسبي التخبط الذي يحل بهذا الأمر لاسيما وأن الكثير من الأجهزة المحمولة الذكية تؤخر الساعة لوحدها، ويرفق لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2023.





التوقيت الشتوي هيبدأ في فلسطين امتى يا رب 🫠 — nada (@fazooraa) October 9, 2022

متى يتم تغير الساعة للتوقيت الشتوي في فلسطين 2022

يتساءل المواطنون، متى يتم تغير الساعة للتوقيت الشتوي في فلسطين 2022، الحكومة الفلسطينية حددت قبل أيام موعد بدء العمل في التوقيت الشتوي للعام 2022-2023، حيث إن التاريخ الرسمي لتغيير التوقيت الصيفي 2022 في فلسطين، يشمل محافظات الضفة الغربية وغزة والقدس، ومن المقرر بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين 2022 بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، ستبدأ الساعة الثانية صباحاً من يوم السبت الموافق 29/10/2022، ومع الإشارة إلى أن آلاف الأجهزة المحمولة تعمل على تأخير الساعة تلقائيا وهو ما يحدث ارباكا للمواطنين.

*الحكومة: البدء بالعمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين بتأخير عقارب الساعة (60 دقيقة) اعتبارًا من الساعة الثانية فجر يوم السبت الموافق 29/10/2022.*



*وسيبدأ التوقيت الصيفي لعام 2023 في تاريخ 25/3 وشهر رمضان سيكون أول يومين توقيت شتوي* — 🇵🇸🇵🇸Mohammad (@Mohamma56914613) October 6, 2022









متى يبدأ التوقيت الشتوي 2022 في فلسطين 2023

الآلاف من الفلسطينيين يهتمون بمعرفة الإجابة عن، متى يبدأ التوقيت الشتوي 2022 في فلسطين 2023، لاسيما وأن أيام قليلة تفصلنا عن العمل بالتوقيت الجديد الذي يؤخر عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، ويستمر حتى شهر مارس المقبل، بإعادة تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة أيضا إلى الأمام، وبهذا القدر نكون قدر أرفقنا لكم، التوقيت الشتوي، حتى تكونوا على علم بالتفاصيل.