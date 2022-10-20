بالصور التعليم بغزة تُنظم وقفات فخر واعتزاز في المدارس لروح الشهيد البطل عدي التميمي

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة اليوم الخميس 20/10/2022، وقفات فخر واعتزاز في المدارس الحكومية إهداءً وتخليداً لروح الشهيد البطل عدي التميمي الذي استشهد في اشتباك مسلح بطولي مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الليلة الماضية.

وجرى تنفيذ الوقفات خلال الطابور المدرسي الصباحي، حيث تمت قراءة الفاتحة، وتلاوة بيانات نعي للشهيد، ورفع صوره، والأعلام الفلسطينية، والشعارات واللافتات والكلمات التي تؤكد على الاعتزاز ببطولة الشهيد عُدي وتضحيته فداء لفلسطين والقدس.

ومن واللافتات والكلمات التي كتبها وتحدث بها الطلبة عن الشهيد عدي: وداعاً شهيد القدس، شهيد فلسطين، وداعاً للشهيد البطل الذي لقن العدو درساً لن ينساه، إلى جنات الفردوس، سنواصل طريق عدي، إذا استشهد عدي فهناك ألف عدي، تحية للمقاوم القوي العنيد، نفتخر بأهل القدس، نفتخر بالمقاومة الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس.

وتأتي هذه الفعاليات التي دعت إليها الوزارة في المدارس ضمن برنامج غرس وتعزيز القيم الذي يؤكد على الاعتزاز بالشهداء والمقاومة الفلسطينية والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية.

يشار إلى أن الشهيد عدي التميمي نفذ قبل عشرة أيام عملية فدائية في القدس ضد جنود وقطعان مستوطني الاحتلال ثأراً لما يحدث من انتهاكات بحق المسجد الأقصى من قبل الاحتلال، حيث أصبح مُطَارِدَاً للاحتلال الإسرائيلي إلى أن استشهد في اشتباك مسلح بطولي الليلة الماضية.







