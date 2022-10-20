الاحتلال يكشف سر فشله في اعتقال المطارد التميمي

كشفت مصادر عبرية اليوم الخميس 20/10/2022، عن السر وراء فشل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في اعتقال المطارد عدي التميمي.

وذكرت القناة 12 "الإسرائيلية": أن عدم استخدام المــطارد عــدي التــميمي للأجهزة الإلكترونية خلال فترة مطاردته، ساعده بالبقاء بعيدًا عن التتبع".

واستشهد المطارد الفلسطيني عدي تميم منفذ عملية "حاجز شعفاط" التي جرت قبل نحو 10 أيام، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، بعدما أصاب حارس "أمن" إسرائيلي" إثر تنفيذ عملية اطلاق نار جديدة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.

وجاء استشهاد التميمي، بعد أسبوع ونصف من المطاردة، حيث نفذ عملية إطلاق نار قبل استشهاد قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة.

وكان الشهيد عدي التميمي نفذ قبل 10 أيام عملية إطلاق نار من مسافة صفر عند حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس وأسفرت عن مقتل "مجندة إسرائيلية" وإصابة حارس آخر وجندي، ومنذ ذلك اليوم يجري مطاردته والبحث عنه.