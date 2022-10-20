المرور بغزة: وفاة و3 إصابات بـ 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، عن إحصائية حوادث السير التي وقعت في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت إحصائية المرور، أن 10 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية، نتجت عنها وفاة و3 إصابات بجروح طفيفة.

وأشارت إلى أن أضرارًا مادية وتلفيات لحقت بـ 12 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت أمس وفاة المواطن محمد مازن أبو العلا 19 عاماً من سكان خانيونس متأثراً بإصابته إثر دهسة من مركبة على مفترق الفجم على شارع صلاح الدين بمحافظة خان يونس، مؤكدة أنها أوقفت السائق وحجزت المركبة، ويجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية.