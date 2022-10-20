مدرب برشلونة: إذا لم أفز بالألقاب سأرحل ويأتي غيري ليحصدها

تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن إمكانية إقالة المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هيرنانديز من تدريب الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة بسبب سوء النتائج.

وتعرض تشافي لانتقادات لاذعة بعد خسارة الفريق الكتالوني الأخيرة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-3 في الدوري الإسباني، وقبلها سقط الفريق في فخ التعادل 3-3 مع انتر لتتعقد مهمته في التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلق تشافي على إمكانية إقالته في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فياريال غداً الخميس في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني، حيث قال: "الجميع يحاول رفع روحي المعنوية، يبدو كما لو أن أحد أقاربي قد مات مع كل الرسائل التي تصل على هاتفي المحمول. في برشلونة، لا توجد مواسم انتقالية".

وتابع تشافي: "مع الجهود التي بذلها النادي، يجب أن نذهب للفوز بالألقاب. إذا لم نحقق ذلك، ستكون هناك عواقب، كما قال رئيس النادي، بالنسبة لي أيضا. لا أريد البحث عن أعذار. إذا لم يتم الفوز بالألقاب، سيأتي مدرب آخر ويحاول القيام بذلك ببساطة، أحاول أن أكون طبيعيا".

وبشكل عام، بدا تشافي مقتنعا بأنه سيكون قادراً على "قلب الطاولة"، وسعيدا رغم تحديات المستقبل ووعد بالعمل "أكثر" لتحقيق الهدف بالفوز بالألقاب هذا الموسم.

وقال المدرب: "يجب أن أكون صادقا مع النادي واللاعبين والأعضاء. لقد صنعنا فريقا لتحقيق النجاح وهكذا أفكر".

كما أكد المدرب الإسباني أن "البارسا" يجب أن يلعب بشكل أكثر هجومية، وعليه التحسن في عدة جوانب أخرى، مبدياً أمله في أن يقدم فريقه مباراة جيدة غدا ضد فياريال.