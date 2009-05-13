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السياسة:شبكات التجسس الإسرائيلية المفككة بلبنان وصلت ل35شبكة

  • 07:21 - 13 مايو 2009
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فلسطين اليوم-وكالات  

علمت صحيفة "السياسة" الكويتية من مصدر أمني أن كشف شبكات التجسس الإسرائيلية الواحدة تلو الأخرى, يعود إلى أن الرأس الكبير للموساد في لبنان العميد أديب العلم, انكشف للقوى الأمنية بعد رصد هاتفه الدولي مع أحدى الدول الأفريقية, والذي يتم تحويله من هناك الى الشبكة الخلوية في اسرائيل.

وقد استخدم العلم هذا الخط للاتصال بعدد من العملاء في لبنان, الذين أجروا اتصالات بآخرين, فانكشف أمر الجميع.

وأكد المصدر أن عدد الشبكات المفككة حتى الآن بلغ 35, وقد تم توقيف معظم أفرادها, ولكن لم يعلن عنهم لأسباب أمنية.

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