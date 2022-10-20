الكشف عن سر ارتداء بنزيما رباط في يده اليمنى خلال المباريات!

كشفت تقارير صحفية، عن سر ارتداء نجم ريال مدريد المتوج بجائزة الكرة الذهبية مؤخراً، رباط في يده اليمنى خلال خوضه المباريات.

وظهر الأصبع الخامس في اليد اليمنى للاعب الفرنسي كريم بنزيما في وضع غير طبيعي أثناء تتويجه بالكرة الذهبية الأولى في مسيرته، يوم الاثنين، وفسر ذلك سبب ارتداء مهاجم ريال مدريد لرباط ضاغط لليد اليمنى.

وذكرت تقارير صحفية أن بنزيما كان قد تعرض للإصابة في هذا الأصبع خلال مباراة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني في موسم 2018/2019، وكان ذلك في يناير/كانون ثاني من عام 2019، حين نجح الريال بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبحسب التقارير فقد تعرض المهاجم الفرنسي لإصابة في اليد اليمنى بعد اشتراك مع مدافع برشلونة السابق مارك بارترا، وذلك بعد أن حاول بنزيما حماية نفسه من السقوط بيده، ما دفع المهاجم لمغادرة الملعب من شدة الألم بين شوطي المباراة.

وأعلن الريال حينها عبر موقعه الرسمي إصابة المهاجم الفرنسي بـ “كسر في الأصبع الخامس من اليد اليمنى"، مشيراً إلى أن الفريق الطبي سيتابع حالة اللاعب آنذاك.

وكان من المفترض أن يُجري بنزيما عملية جراحية لعلاج الكسر ما كان سيجبره على الغياب عن الفريق لأكثر من شهرين، وغاب المهاجم الفرنسي بالفعل عن اللقاء اللاحق للريال أمام ليغانيس في كأس الملك.

وأوضحت التقارير أنه كان من المفاجئ أن يلعب بنزيما المباراة اللاحقة لريال مدريد في الدوري أمام إشبيلية وقد ظهر مرتديا الرباط على يده اليمنى للمرة الأولى في ذلك اللقاء.

وخاض بنزيما بعد ذلك مباريات متتالية مع فريقه في الدوري سجل خلالها العديد من الأهداف، إذ كان يشعر بالمسؤولية الكبرى في أول موسم بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحف الإسبانية المقربة من الريال آنذاك إلى أن بنزيما فضل عدم إجراء عملية جراحية لأصبعه بعد الإصابة مباشرة كي لا يترك الفريق بدون مهاجمه الوحيد في ذلك الموسم الذي خرج منه الفريق الملكي بدون ألقاب.

وقال بنزيما في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية قبل مباراة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عام 2021: "لقد أجريت عملية، لكنني إذا أردت أن أجري جراحة فإنني سأغيب لشهرين أو أكثر"، وأضاف: "لقد أصبت الأصبع مجددا لكن ليس لدي الوقت لأتوقف عن اللعب وأجري عملية أخرى، لذلك فإنني أرتدي الرباط عندما ألعب".

وفاز بنزيما بالكرة الذهبية الأولى في مسيرته متفوقا على كيفن دي بروين وساديو ماني وربيرت ليفاندوفسكي، بعد أن قاد فريقه للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.