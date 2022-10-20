شهيد من رام الله متأثراً بإصابته خلال المواجهات مع الاحتلال قبل أسابيع

أعلنت مصادر طبية صباح اليوم الخميس 20/10/2022، ارتقاء شهيد من بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة المحتلة.

وأفاد مدير مجمع فلسطين الطبي د.أحمد البيتاوي: ارتقاء الفتى محمد فادي نوري (16 عاماً) من بلدة بيتونيا غرب رام الله متأثراً بإصابته خلال المواجهات مع الاحتلال قبل أسابيع.

وتشهد مدن الضفة المحتلة والقدس مواجهات عنيفة، ارتقى على إثرها العشرات من الشبان فيما أصيب آخرون بجراح.

وشهدت الضفة الغربية ارتفاعاً ملحوظاً في أعمال المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” (833) عملا مقاوما، أدت لمقتل إسرائيلي واحد وإصابة (49) آخرين، بعضهم بجراح خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (75) عملية، (30، 28) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

وكان أبرزها عملية إطلاق النار البطولية قرب حاجز الجلمة بجنين، التي نفذها الشهيدان أحمد أيمن إبراهيم عابد (23 عاما) وعبد الرحمن هاني صبحي عابد (22 عاماً)، والتي أدت لمقتل ضابط في جيش الاحتلال.



