احصائية: 34% من السعوديين يُعانون من اضطرابات نفسية

كشفت إحصائية جديدة في السعودية أن أكثر من 30 في المئة من السعوديين يعانون من اضطرابات نفسية خلال إحدى مراحل حياتهم.

وأوضح المسح الوطني السعودي للصحة النفسية أن نسبة من يعانون من اضطرابات نفسية يمثلون 34 من المشاركين في المسح، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الاضطرابات التي تم رصدها تشمل:

قلق الانفصال.

فرط الحركة.

تشتت الانتباه.

وتشير الإحصائية إلى أن الأمراض النفسية المزمنة تبدأ من عمر 14 عاما وأن 75 في المئة منها تبدأ عند سن 24 عاما، لكنها أشارت إلى أن هناك نسبة كبيرة من يعانون من تلك الاضطرابات يقومون بالتغلب عليها بأنفسهم دون الحاجة إلى رعاية الصحة النفسية.

يذكر أن الأمم المتحدة حددت الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية، مشيرة إلى أن عدد من يعانون من مشكلات نفسية يصل إلى نحو مليار شخص في العالم.