اليوم العاشر على التوالي: الاحتلال يحاصر نابلس ويضيق على المواطنين

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الخميس 20/10/2022، لليوم العاشر على التوالي تضييق الخناق على المواطنين في مدينة نابلس، بالضفة المحتلة، بالتزامن مع إضراب وحداد في كافة الأراضي الفلسطينية حداداً على روح الشهيد عدي التميمي.

وأغلقت قوات الاحتلال، غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية ومنعت المواطنين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.

وكان مصدر أمني إسرائيلي، قال إن الحصار على نابلس سيستمر طالما هناك حاجة لذلك.