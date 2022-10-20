القوى الوطنية والإسلامية تنعى الشهيد عدي التميمي وتعلن الحداد العام في قطاع غزة

نعت، لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الخميس 20/10/2022، الشهيد البطل عدي كمال التميمي، الأيقونة التي أشرقت في سماء فلسطين، الملهم الذي رسم معالم الطريق للشباب الفلسطيني من بعده، الأسطورة التي تحققت على الأرض المباركة، أرض القدس الثائرة.

وتوجه اللجنة أعطر التحيات وأطيبها للقدس عاصمة فلسطين؛ ولمخيم شعفاط مسقط رأس الشهيد؛ وللضفة الغربية الثائرة، ودعت الشباب الثائر في جميع أراضينا المحتلة للسير على درب الشهيد، وأن يوقدوا من دمائه مشاعل التحرير القادم لا محالة.

وأعلنت لجنة المتابعة الحداد العام في قطاع غزة، معلنةً عن فتح بيت عرس للشهيد لاستقبال المهنئين باستشهاده؛ وذلك في ساحة الجندي المجهول بعد صلاة العصر مباشرة .