طقس فلسطين: فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية اليوم الخميس 2022/10/20، أن يكون الجو غائماً جزئياً معتدل نهاراً بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدني من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.