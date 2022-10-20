القيادي عز الدين ناعياً الشهيد التميمي: ستبقى سيرته ملهمة لكل أحرار فلسطين

عقب المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية القيادي طارق عز الدين على استشهاد البطل عدي التميمي برصاص الاحتلال، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في القدس المحتلة.

وقال القيادي عز الدين في تصريح صحفي: "بكل الفخر والاعتزاز ننعى في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهيد البطل عدي التميمي "كرار فلسطين" الذي سطر أروع صورة للفدائي الفلسطيني الحر".

وأكد أن الصورة المشرفة للشهيد البطل عدي التميمي وهو يقاوم حتى الرمق الأخير، ستبقى محفورة في أذهان الشعب الفلسطيني وجيل الجهاد والمقاومة على مدى التاريخ.

وشدد على أن سيرة الشهيد البطل عدي ستبقى ملهمة لكل أحرار فلسطين؛ لأنه سطر أروع آيات الصمود والجهاد والإصرار على مواجهة الاحتلال وقد كسر المنظومة الأمنية والعسكرية والسياسية ومرغ أنف الاحتلال بالتراب.

استشهد المطارد الفلسطيني منفذ عملية "حاجز شعفاط" قبل نحو 10 أيام عدي التميمي، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الأربعاء 19 أكتوبر 2022، بعدما أصاب حارس "أمن" إسرائيلي" إثر تنفيذ عملية اطلاق نار جديدة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.

وكان الشهيد عدي التميمي نفذ عملية إطلاق نار من مسافة صفر عند حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس وأسفرت عن مقتل "مجندة إسرائيلية" وإصابة حارس آخر وجندي.