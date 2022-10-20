"عرين الأسود": نفذ مقاتلونا 3 عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال بالضفة

أكد مجموعات عريــن الأســود، فجر اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، أن مقاتليها نفذوا قبل فجر اليوم ثلاث عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال عند نقطة جبل جرزيم العسكرية وقرب حاجز الـ 17 وبالقرب من بلدة دير شرف في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وفيما يلي بيان عرين الأسود كاملا كما وصل: -

بيان صادر عن مجموعات عرين الأسود:

هُنا القدس من نابلس جبل النار

بسم الله الرحمن الرحيم

تمكن مُقاتلين عرين الأسود وقبل بزوغ فجر اليوم من رصد قوة راجلة في محيط نقطة جرزيم العسكرية وامطروا القوة بوابل كثيف من الرصاص مُحققين فيها بالغ الإصابات وفي نفس التوقيت كان بانتظار قوات الاحتلال الراجلة بمحيط حاجز ١٧ العسكري قوة من مُقاتلين عرين الأسود التي أطلقت وابل كثيف من الرصاص على القوة محققه إصابات مؤكده بالقوة وكانت في وقت سابق قد كمنت قوة من عرين الأسود لجنود الاحتلال بالقرب من بلدة دير شرف الصامدة وأطلقت عليها وابل من الرصاص وحققت إصابات مؤكده وانسحب كافة مُقاتلين العرين لقواعدهم بسلام

هذا وقبل بزوغ الفجر أما بعد طلوع الشمس فللعرين قول آخر بإذن الله إن دماء عدي التميمي وشهداء فلسطين أصبحت وقودا لبركان لن يخمده الا الله

ونقول للمحتل سنرى من سيحاصر من.