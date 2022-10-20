سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الدولار في سوريا، والذي ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في تعاملات اليوم الخميس في سوريا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022.

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس

وفي السوق السوداء "غير الرسمية"، ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة السورية إلى 5000 ليرة للبيع، و5030 ليرة للبيع، مقابل، نحو 4768 ليرة للشراء، و4798 ليرة للبيع.

ويسجل السعر الرسمي للدولار مقابل الليرة السورية في البنك المركزي السوري نحو 3015 ليرة مقابل الدولار.

وسجل سعر الاسترليني مقابل الليرة السورية الخميس، نحو 5616 ليرة للشراء، و5660 ليرة للبيع مقابل، 5543 ليرة للشراء، و5581 ليرة للبيع، أمس الثلاثاء.

بينما سجل سعر اليورو مقابل الليرة، نحو 4887 ليرة للشراء، و4922 ليرة للبيع، مقابل.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا اليوم الخميس

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة في سوريا نحو 1329 ليرة للشراء، و1340 ليرة للبيع، مقابل، 1293 ليرة للشراء، و1302 ليرة للبيع، أمس.

بينما سجل سعر الردهم الإماراتي مقابل الليرة في السوق السوداء نحو 1359 ليرة للشراء، و1370 ليرة للبيع، مقابل، 1322 ليرة للشراء، و1332 ليرة للبيع، أمس الثلاثاء.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي فسجل في السوق السوداء مقابل الليرة نحو 16112 ليرة للشراء، و16234 ليرة للبيع، مقابل، 15686 ليرة للشراء، و15792 ليرة للبيع، أمس الثلاثاء.