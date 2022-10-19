سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 20/10/2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، والتي تشهد اهتماما كبيرا في لبنان، لا سيما التجار ورجال الاعمال، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 20/10/2022.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 20/10/2022

وانخفض سعر صرف الدولار ليتراوح بين 40300 و 40350 ليرة للدولار الواحد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وخسرت الليرة 90 % من قيمتها بسبب الانهيار المالي الذي دخل الآن عامه الثالث وأدى إلى تفشي الفقر، وشل في النظام المالي، وتجميد مدخرات المودعين في أكبر أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.