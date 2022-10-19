سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بالبنوك الرسمية والسوق السوداء، في المواقع المختصة بعرض وتداول العملات، تم رصد ارتفاع جديد للدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية لليوم، حيث ارتفع سعر الدولار مجددا في سوريا وذلك في البنوك والمصارف الرسمية وفي السواق السوداء غير النظامية التي يلجأ إليها عامة الناس لتصريف عملتهم كونها تكون في صالح المواطن عن المصارف والبنوك الرسمية، لذلك تجد السواق السوداء محط اقبال شديد لصرف وبيع وشراء العملات الأجنبية والمحلية الوطنية في سوريا.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 20 أكتوبر

ويهتم السوريون في الاطلاع على سعر عملتهم الوطنية، حيث يبحثون سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بالبنوك الرسمية والسوق السوداء، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، أبرزها الدولار الأمريكي، والجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، لذلك تجد هذه الأماكن في الدولة السورية محط اقبال الآلاف من الناس بشكل يومي، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 20 أكتوبر، لتتعرفوا على الأسعار الجديدة أولا بأول عبر موقعنا الإلكتروني.





سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

ويبحث المواطن السوري في كل لحظة عن سعر العملة السورية مقابل العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، ويرفق لكم فريق العمل، سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، حيث يهتم العديد من الفئات في البلاد بمعرفة قيمة العملات مقابل الأجنبية، حيث قفز سعر الدولار اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 4860 ليرة للشراء و4900 ليرة للبيع مقابل 4820 ليرة للشراء و4850 ليرة للبيع، وذلك وفق الصفحات المختصة بأسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.





ما سعر اليورو والاسترليني في سوريا اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022

كما يبحث المواطن السوري مطلع كل صباح عن، ما سعر اليورو والاسترليني في سوريا اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022، حيث سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بالتعاملات الصباحية 4729 ليرة للشراء و4773 ليرة للبيع، في حين هبط سعر الجنيه الاسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية إلى 5379 ليرة للشراء و5433 ليرة للبيع وبذلك نكون قد أرفقنا لكم سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 بالبنوك الرسمية والسوق السوداء.