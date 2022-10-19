"الصحة العالمية": من المبكر جدا خفض حالة التأهب القصوى في مواجهة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، الإبقاء على مستوى التأهب الأقصى في مواجهة أزمة كوفيد-19، محذرة من جائحة "فاجأتنا ويمكن أن تعيد الكرة".

واجتمعت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية إنهاء حالة التأهب، لكنها تراجعت عن ذلك وخلصت وفق ما صرح مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس للصحافيين في مقر المنظمة في جنيف "إلى أن كوفيد-19 ما زال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا".

وفي 30 كانون الثاني/يناير 2020، توافقت آراء أعضاء لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية على تصنيف تفشي كوفيد على أنه "حالة طوارئ صحية عامة دولية"، ومنذ ذلك الحين لم يُخفض مستوى التأهب.

وحذر تيدروس من أن "الفيروس مستمر في التطور وما زال هناك العديد من المخاطر والشكوك"، محذرًا من أن "الجائحة فاجأتنا من قبل ويمكن أن تعيد الكرة".

وشددت اللجنة على الحاجة إلى "توسيع القدرة على الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات" وأوصت بأن "تقوم جميع الدول بتحديث خططها الوطنية" لمواجهة الأزمة.

منذ بداية الجائحة، أبلغت منظمة الصحة العالمية بأكثر من 622 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد وأكثر من 6,5 ملايين وفاة. وتعد هذه الأرقام أقل من الواقع بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأبلغت المنظمة بنحو 263 ألف إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وفي الأسبوع الماضي وحده، أبلغ عن 856 وفاة جديدة بكوفيد في جميع أنحاء العالم.

وفي سياق متصل، وافقت هيئة مراقبة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، على الترخيص للقاحين مضادين لكوفيد مخصصين للأطفال من عمر ستة أشهر فما فوق من انتاج شركتي فايزر وموديرنا، مع تزايد المخاوف من موجة عدوى جديدة خلال الشتاء.

كما وافقت وكالة الدواء الأوروبية على لقاح منفصل من موديرنا مخصص لسلالتي BA.4 وBA.5 من المتحور "أوميكرون".

وأوصت لجنة الدواء البشري في الوكالة بـ "استخدام لقاح كوميرناتي (فايزر) للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات، ولقاح سبايكفاكس (موديرنا) للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات".

لكنها قالت إنه مقارنة بالجرعات الموصى بها للأطفال من خمس سنوات وما فوق، فإن جرعات الرضع ستكون أخف.

ويمكن إعطاء كوميرناتي من فايزر كلقاح أولي من ثلاث جرعات بينما سبايكفاكس من جرعتين.

وأضافت الوكالة الأوروبية "بالنسبة للأطفال من هذه الفئات العمرية، يتم إعطاء اللقاحين على شكل حقن في عضلات الذراع أو الفخذ".

وفي الوقت نفسه، وافقت أيضا على إعطاء جرعة سبايكفاكس المعززة المعدلة من موديرنا ضد السلالات الجديدة للمتحور أوميكرون.

ولقاح سبايكفاكس المعدل هو الثاني الذي يتم ترخيصه في التكتل المكون من 27 دولة لمكافحة سلالتي BA.4 وBA.5 الشديدتي العدوى.

وفي حين أن لقاحات كوفيد الأصلية التي ظهرت منذ نحو عامين توفر بعض الحماية ضد المتحورات الأحدث، الا أن السباق استمر لإنتاج جرعات تستهدف على وجه التحديد سلالات أوميكرون الأكثر اعتدالا والأكثر عدوى.

وتلاشت "المتحورات المثيرة للقلق" السابقة مثل ألفا ودلتا، لكن أوميكرون والسلالات المتفرعة منه هيمنت طوال عام 2022.

وساعد النوعان BA.4 وBA.5 بشكل خاص في ظهور إصابات جديدة من المرض في أوروبا والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.

وحذرت وكالة الدواء الأوروبية الشهر الماضي من أنه في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات الوفيات، فإن الوباء "لا يزال مستمرا"، وحضت الدول على إطلاق برامج تلقيح معززة قبل الشتاء، حيث يتوقع أن ترتفع الإصابات.

وسيتم إرسال توصيات وكالة الدواء الأوروبية إلى المفوضية لاتخاذ قرار نهائي.