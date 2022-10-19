القيادي عدنان: دماء الشهيد عدي التميمي ستكون نبراساً لكل المجاهدين والثوار

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، أن طريقة استشهاد البطل الفذ عدي التميمي ترفع رأس شعبنا وأمتنا وكل الأحرار.

وشدد الشيخ عدنان في تصريح صحفي تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أن كرامة شهادة البطل المقدسي التميمي ستجعل من دمه نبراسا لكل المجاهدين والثوار.

وقال: "نحيي ذوي الاستشهادي الفذ التميمي وكل أهلنا في شعفاط وعناتا والقدس".

وأضاف: "مسيرات الغضب بالقدس وفلسطين على الاحتلال وفخراً بالبطل التميمي ستجعل المحتل يندم على جريمته فالدم يوحدنا ويزيد أوار المواجهة".

وختم تصريحه بالقول: "طريقة استشهاد البطل التميمي تذكرنا بقوافل شهداء شعبنا من قاوموا حتى النفس الأخير من عصام براهمة إلى معتز حجازي ومصباح أبو صبيح وشهداء القدس الأفذاذ".

استشهد المطارد الفلسطيني منفذ عملية "حاجز شعفاط" قبل نحو 10 أيام عدي التميمي، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، بعدما أصاب حارس "أمن" إسرائيلي" إثر تنفيذ عملية إطلاق نار جديدة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.

وكان الشهيد عدي التميمي نفذ عملية إطلاق نار من مسافة صفر عند حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس وأسفرت عن مقتل "مجندة إسرائيلية" وإصابة حارس آخر وجندي.