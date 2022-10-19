القوى الوطنية والاسلامية في القدس تنعى الشهيد عدي التميمي

نعت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة القدس، مساء اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، الشهيد المطارد عدي التميمي الذي ارتقى برصاص الاحتلال بعد تنفيذه عملية إطلاق نار أصابت حارس "أمن إسرائيلي" قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة.

وكان الشهيد عدي التميمي نفذ عملية إطلاق نار من مسافة صفر عند حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس وأسفرت عن مقتل "مجندة إسرائيلية" وإصابة حارس آخر وجندي.

بيان النعي كاملا كما وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": -

تنعى القوى الوطنية والاسلامية في محافظة القدس العاصمة الأبدية لفلسطين الشهيد القائد البطل/ عدي التميمي الذي ارتقى إلى العلا شهيداً وهو يواجه جنود الاحتلال وقطعان مستوطنيه الجاثمين على أرضنا وعاصمتنا العابثين في تاريخها ومقدساتها ويذيقون أبناء شعبنا ويلات العذاب على حواجز الذل ويدنسون مقدساتنا وقرانا.

👈 تعلن القوى الوطنية والإسلامية بأن يوم غد يوم حداد وإضراب تجاري على روح الشهيد البطل وأن ترفع الرايات السوداء على المؤسسات والمنازل ووقفة حداد في كافة المدارس التعليمية وأن يكون يوم غد 20/10/2022 يوم نفير عام في كل أرجاء العاصمة وأن تعلوا التكبيرات في كل أنحاء محافظة القدس في تمام التاسعة من مساء الغد

الرحمة للشهيد القائد عدي ولكل شهداء شعبنا

والحرية لأسرانا

والخزي والعار للمتخاذلين