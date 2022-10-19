إضراب شامل غداً ببلدة الرام شمال القدس حداداً على روح الشهيد التميمي

أعلنت بلدة الرام شمال القدس المحتلة، الإضراب الشامل حداداً على روح الشهيد المطارد عدي التميمي.

واستشهد المطارد الفلسطيني منفذ عملية "حاجز شعفاط" قبل نحو 10 أيام عدي التميمي، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، بعدما أصاب حارس "أمن" إسرائيلي" إثر تنفيذ عملية إطلاق نار جديدة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال، أنه بعد أسبوع ونصف من المطاردة ارتقى مطارد شعفاط "عدي التميمي" بعد تنفيذه عملية أخرى قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس أسفرت عن إصابة “مجند إسرائيلي” بجراح، زاعمة أنه عُثر بحوزته على قنبلة يدوية وسكين.

وكان الشهيد عدي التميمي نفذ عملية إطلاق نار من مسافة صفر عند حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس وأسفرت عن مقتل "مجندة إسرائيلية" وإصابة حارس آخر وجندي.