إضراب شامل بالضفة والقدس غداً حداداً على استشهاد عدي التميمي

دعت القوى الوطنية والإسلامية، إلى الإضراب الشامل في الضفةِ الغربية والقدس المحتلتين لكافة مناحي الحياة يوم غدٍ الخميس؛ حدادًا على استشهاد المطارد عدي التميمي.

وطالبت لجنة التنسيق الفصائلي بنابلس، في بيانٍ صحفي، بتصعيد المواجهات على كافة نقاط التماس في محافظات الوطن وفاءً للشهداء، وتأكيدًا على نهج النضال والكفاح الوطني.

بدوره، أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، الإضراب الشامل في جميع المدارس والمديريات غدًا الخميس، حدادًا على استشهاد المطارد "التميمي".

ومساء اليوم، استشهد الشاب عدي التميمي برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، قرب مستوطنة "معالي أدوميم" شرقي مدينة القدس؛ في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي تواجدت عند مدخل المستوطنة.

وكان الشهيد عدي التميمي نفذ عملية إطلاق نار من مسافة صفر عند حاجز مخيم شعفاط شمالي القدس وأسفرت عن مقتل "مجندة إسرائيلية" وإصابة حارس آخر وجندي.