قاسم: الاحتلال يتوهم بأن استشهاد البطل التميمي يمكن أن يوقف الانتفاضة المتصاعدة

قال المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم، مساء اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022: إن الاحتلال يتوهم بأن استشهاد البطل عدي التميمي منفذ عملية شعفاط، يمكن أن يوقف هذه الانتفاضة المتصاعدة.

وأكد قاسم في تصريح صحفي، أن البطل الشهيد عدي التميمي سيبقى أيقونة وطنية فلسطينية، يمثل شجاعة الفلسطيني في نضاله ضد المحتل، وبسالة المقاتل المستعد للتضحية بأغلى ما يملك.

وأضاف: "سنكون دائماً بانتظار عدي جديد يواصل القتال ضد هذا المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول أن يرمم صورته جيشه وأجهزته الأمنية، عبر الاحتفال بقتل الشهيد عدي التميمي، لكن فرحته لن تطول لأن الشباب الثائر سيواصل ثورته المجيدة.

استشهد المطارد الفلسطيني منفذ عملية "حاجز شعفاط" قبل نحو 10 أيام عدي التميمي، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، بعدما أصاب حارس "أمن" إسرائيلي" إثر تنفيذ عملية إطلاق نار جديدة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.

وتتهم قوات الاحتلال عدي التميمي بتنفيذ عملية استهدفت جنود الاحتلال على حاجز شعفاط في 8 أكتوبر الجاري، وأدت لمقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجراح حرجة.