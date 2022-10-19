بالفيديو شاهد لحظة استشهاد الفدائي المطارد عدي التميمي

أظهر مقطع فيديو، لحظة استشهاد منفذ عملية شعفاط عدي التميمي بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال إثر تنفيذ عملية جديدة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، أسرفت عن إصابة حارس "أمن" إسرائيلي.

واستشهد المطارد الفلسطيني منفذ عملية "حاجز شعفاط" قبل نحو 10 أيام عدي التميمي، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، بعدما أصاب حارس "أمن" إسرائيلي" إثر تنفيذ عملية إطلاق نار جديدة قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بأن قوات الاحتلال قتلت فلسطينيا نفذ عملية إطلاق نار قرب مستوطنية "معاليه أدوميم" وأسفرت عن إصابة "حارس أمن صهيوني".

وزعمت القناة "12" العبرية"، أنً الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار في "معاليه أدوميم"، هو على ما يبدو عدي التميمي الذي نفذ العملية في شعفاط.

وادعت إذاعة جيش الاحتلال: "في ختام أسبوع ونصف من المطاردة: الفلسطيني قُتل الليلة في معاليه أدوميم هو عدي التميمي الذي نفذ عملية إطلاق النار في شعفاط وأسفرت عن مقتل نوعا لازار وإصابة حارس آخر وجندي، كما عثر بحوزته على قنبلة يدوية وسكين".

وقال قائد "شرطة" الاحتلال بالضفة الغربية: "إن المطارد عدي التميمي خاض معركة حقيقية مع الجنود عند حاجز (معاليه أدوميم) قبل ارتقائه".

وتتهم قوات الاحتلال عدي التميمي بتنفيذ عملية استهدفت جنود الاحتلال على حاجز شعفاط في 8 أكتوبر الجاري، وأدت لمقتل مجندة وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجراح حرجة.